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Son dakika | PKK'ya Hakkari'de Eren Kış-32 operasyonu! 710 personel peşlerinde

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika | PKK’ya Hakkari’de Eren Kış-32 operasyonu! 710 personel peşlerinde

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-32 (HAKKARİ-ÖVEÇ) ŞEHİT J.BNB. YAVUZ BAŞAYAR" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (710) personel (48) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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