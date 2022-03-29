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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ’1915 Çanakkale Köprüsü’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca "1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

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