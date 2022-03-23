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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısında sarf ettiği "Honkong'la Çin'i bağlayan köprünün kilometre maliyeti 360 milyon dolarken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti neden 900 milyon dolar?' diyorum" sözlerine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:27
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SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin "malum çevreler" tarafından siyasete alet edilerek, yoğun saldırıyla karşı karşıya olmasının hayretle gözlemlendiği belirtildi.

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SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

Açıklamada, mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden olan eserin, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda katkı sağlayacağına işaret edildi.

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SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

Köprünün millete, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değerle de eşsiz bir yapı olduğu kaydedilen açıklamada, halkın genelinin, "eşsiz iradesi" ve "vefa duygusuyla" esere sahip çıkmasının gururla görüldüğü ifade edildi.

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SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

"İBRETLE VE HAYRETLE İZLİYORUZ"

Millete kazandırılan dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin, anılan büyük çalışmayı itibarsızlaştırmak için saldıranların "ibretle" ve "hayretle" izlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

"Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini, ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek...' Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü, ancak o zaman anlam kazanır. Yoksa, bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık KÖİ modeliyle yapıldı. Bu projelerle, gayri safi yurt içi hasılaya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır."