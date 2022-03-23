SON DAKİKA | Ulaştırma Bakanlığından Meral Akşener’e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı

"Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini, ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek...' Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü, ancak o zaman anlam kazanır. Yoksa, bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık KÖİ modeliyle yapıldı. Bu projelerle, gayri safi yurt içi hasılaya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır."