1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi.

Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.