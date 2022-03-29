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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! OGS dönemi 31 Mart'ta sona eriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! OGS dönemi 31 Mart’ta sona eriyor

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) 31 Mart'ta sona ereceğini bildirdi.

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