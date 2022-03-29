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Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan AB bildirgesinin Türkiye bölümüne tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan AB bildirgesinin Türkiye bölümüne tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da AB Parlamento Başkanları Toplantısında konuştu. Şentop,'Bizzat kendinizin davet ettiği, toplantınızın misafiri, Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verme derdindesiniz. Türkiye'ye, haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

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