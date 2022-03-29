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İzmir'de CHP skandallarına bir yenisi daha eklendi! İzmir Metrosu ihalesinde 529 milyonluk şok

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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İzmir’de CHP skandallarına bir yenisi daha eklendi! İzmir Metrosu ihalesinde 529 milyonluk şok

CHP'li Tunç Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir Metrosu ihalesinde yaşananlar gündem oldu. Belediye, “Bunlar işi bilmiyor” diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti.

CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir metrosu ihale edildi. Belediye, "Bunlar işi bilmiyor" diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti.

İzmir Buca Metrosu ihale edildi. Belediye, verilen en düşük teklifi beğenmedi. 529 milyon lirayı daha gözden çıkarıp ikinci firmayı seçti.

CHP'li müteahhit Başar Arıoğlu, isyan etti: Çanakkale Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni yapmışız. Diyorlar ki 'İşi bilmiyor.' İhale yapmayın o zaman.

Belediye, 3 milyar 392 milyon 950 bin TL'lik teklife güvenmedi. İşi 3 milyar 921 milyon 498 bin TL öneren şirkete verdi. Ancak ihale mahkemece iptal edildi.

Şirketin kurucusu eski CHP Milletvekili Ersin Arıoğlu.

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