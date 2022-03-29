İzmir'de CHP skandallarına bir yenisi daha eklendi! İzmir Metrosu ihalesinde 529 milyonluk şok
GÜNDEM Takvim
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir Metrosu ihalesinde yaşananlar gündem oldu. Belediye, “Bunlar işi bilmiyor” diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti.
CHP'li İzmir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İzmir metrosu ihale edildi. Belediye, "Bunlar işi bilmiyor" diyerek en düşük teklifi eledi. 529 milyon lira daha verip başka firmayı tercih etti.
İzmir Buca Metrosu ihale edildi. Belediye, verilen en düşük teklifi beğenmedi. 529 milyon lirayı daha gözden çıkarıp ikinci firmayı seçti.
CHP'li müteahhit Başar Arıoğlu, isyan etti: Çanakkale Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni yapmışız. Diyorlar ki 'İşi bilmiyor.' İhale yapmayın o zaman.
Belediye, 3 milyar 392 milyon 950 bin TL'lik teklife güvenmedi. İşi 3 milyar 921 milyon 498 bin TL öneren şirkete verdi. Ancak ihale mahkemece iptal edildi.
Şirketin kurucusu eski CHP Milletvekili Ersin Arıoğlu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
- Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...
- Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...
- AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı?
- Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?
- Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?
- Macar mucit von Kempelen'in 1770'te "icat ettiği" "Mekanik Türk" içlerinde Napolyon Bonapart ve Benjamin Franklin'in de olduğu birkaç rakibe karşı hangi oyunu oynamış ve çoğunu kazanmıştır?
- Bir röportajında "Hayatımda hiç şarkı yazmadım. Aklıma bir şarkı fikri bile gelmedi. Sadece bir kez, belki" diyen kimdir?
- KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme paraları yattı mı? İşte ödeme takvimi...
- Twitter çöktü mü son dakika? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 28 Mart Twitter erişim sorunu...