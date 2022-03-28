İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden görülmemiş intikam oyunu! İlçeyi AK Parti kazanınca yapmadıklarını bırakmadılar

22 YILDA YAPILANIN İKİ KATINI 2 YILDA YAPACAĞIZ

Asarlık'ta 16 bin metrekarelik bir alanda, yan şeridi 160 bin metrekarelik alanda kurulu mesire yerini hayata geçireceklerinin müjdesini veren Pehlivan, "2024 Mart ayına kadar bitmiş ve kullanıma hazır olacak. 22 yılda CHP iktidarında yapılanın iki katını 2 yıl içinde Menemen halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İŞTEN ATILDIĞIM BELEDİYEYE BAŞKAN OLARAK GERİ DÖNDÜM

Hayat hikâyesinden de bahseden Başkan Aydın Pehlivan, "1999 yılında Menemen Belediyesi'nde çalışırken dönemin Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından işten çıkartıldım. Düğünüme 3 ay kala işsiz kaldım. İşsiz bir damat olarak evlenmemek için özel güvenlik görevlisi olarak başka bir yerde işe başladım. 9 ay sonra kendi şirketimi kurdum. Rabbim, şu anda Türkiye'nin en büyük güvenlik şirketlerinden birine sahip olmayı nasip etti. Rabbim işten atıldığımı belediyeye en üst makamda oturmayı nasip etti" dedi.