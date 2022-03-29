SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’den önemli açıklamalar

2021'DE İKİLİ TİCARET HACMİ 3,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem başlarken, 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020 yılında 2 milyar 101 milyon dolara, 2021'de de 3 milyar 645 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan'ın en çok dış ticaret yaptığı ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye ile ticaret hacminin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı olan 2022'de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye, geçen sene yüzde 8,1'lik pay ile Özbekistan'ın 4. ticari ortağı oldu. 2021'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'ye kıyasla yüzde 70 artarak ilk defa 3,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 2021'de bir önceki yıla göre Özbekistan ile dış ticaret hacmini 1,5 milyar dolar artırarak Rusya'nın ardından Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu.

Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 2021'de 1 milyar 845 milyon dolar, Özbekistan'ın Türkiye'den ithalatı ise 1 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, Özbekistan'a, ağırlıklı olarak makine, elektronik eşya, mobilya ve aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, motorlu kara taşıtları, tekstil, gıda ve tüketim ürünleri ihraç ederken, Özbekistan'dan plastik mamuller, bakır, çinko, pamuk ipliği ithal etti.