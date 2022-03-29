İmamoğlu’nun balıkçı ziyafetinin faturası 2 belediye çalışanına kesildi!

İşten çıkarılan Osman Turan, Şehir Hatlarında 5 yıldır görev yaptığını, olay günü kendisine de bir telefon geldiğini, acil bir durum olduğu belirtilerek insan kaynakları müdürlüğüne çağrıldığını anlattı.

Yukarıdan gelen karar üzerine işine son verildiğini belirten Turan, "Amirlerimle, iş arkadaşlarımla herhangi bir sıkıntım, herhangi bir tutanağım, hiçbir şey olmadı. Bizce neden işten çıkarıldık? Yakın gündemi biliyorsunuz. Balıkçı Kahraman olayını. Muhtemelen burada yaşadığımız için bizim üzerimize yıkmak istediler, diye tahmin ediyoruz. Öyle diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, söz konusu olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını vurgulayarak, "Restoranda bu işi kimin gerçekleştirdiği zaten kameralardan belli oluyor." diye konuştu.