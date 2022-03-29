Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde! MSB’den de açıklama geldi





'ROMANYA VE BULGARİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'



Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu.



Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" cevabını verdi.