Son dakika: Dolmabahçe’de sürpriz isim! Rusya ile Ukrayna arasındaki tarihi görüşmeye Roman Abramoviç de katılıyor

MOSKOVA: BAŞARILI OLMASINI ÜMİT EDERİZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.