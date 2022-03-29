Son dakika: Dolmabahçe'de sürpriz isim! Rusya ile Ukrayna arasındaki tarihi görüşmeye Roman Abramoviç de katılıyor
Son dakika haberine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri İstanbul'da devam ediyor. İki ülke heyetleri görüşmelere Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde başladı. Rus oligark Abramovich de barış görüşmelerine eşlik etmek için İstanbul'a geldi.
Ukrayna'daki savaş 5'inci haftasına girerken dünyanın gözü kulağı İstanbul'da... Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi.
Toplantının açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramoviç'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.
Rus ajansları Abramoviç ile Başkan Erdoğan'ın toplantıdan önce kısa süre görüştüğünü yazdı.
Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.
ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rus oligark Roman Abramoviç'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddiasını gündeme taşımıştı.
Görüşmenin ardından Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüş, belirtilerin zehirlenme şüphesine yol açtığı bildirilmişti.
DÖRDÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Rusya-Ukrayna heyetleri arasında şimdiye kadar üç yüz yüze üç görüşme yapıldı. İlki 28 Şubat'ta Ukrayna ile Belarus sınırında Çernobil bölgesine yakın yerde gerçekleşti.
İkinci ve üçüncü yüz yüze temas 4 ve 7 Mart tarihlerinde bu sefer Polonya ile Belarus sınırına yakın Beloveş yerleşim birimi yakınında gerçekleşti.
Ardından müzakereler video konferans yoluyla devam etti. 14-21 Mart tarihleri arasında sayısı belirtilmeyen bir dizi video konferans yapıldı.
MOSKOVA: BAŞARILI OLMASINI ÜMİT EDERİZ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.
Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün yaptığı açıklamada, "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.
BAKANLAR ANTALYA'DA BULUŞMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.
Dünyanın gözü savaşan iki ülke bakanının aynı masaya oturduğu bu toplantıya çevrilmişti.
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