FETÖ’cü hainler TSK’ya böyle sızmış! İtirafçı konuştu: 60 sorudan 60’ı da aynen çıktı

FETÖ’nün Adliye Mahrem yapılanmasında yer alan hakim-savcı çalışma evlerine yönelik 18’i avukat 1’i ihraç hakim 21 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Ankara Tem Şube ekipleri 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada ifade veren V.U. isimli itirafçı, kendisine 2014 yılında ‘Metin’ kod isimli mahrem imam tarafından ezberlemesi için 1 saat süre verilen 60 sorudan 60’ının da İstanbul Deniz Harp Okulu’ndaki askeri hakimlik sınavında aynen çıktığını dile getirdi.