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Son dakika: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

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