FETÖ savunucusu Mehmet Öz'e büyük şok! ABD Başkanı Joe Biden görevden aldı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD Başkanı Joe Biden, ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı televizyon programıyla tanınan ve bugünlerde Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olarak seçim yarışına giren Dr. Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden aldı.
Öz'e önceki gün gönderilen mektupta, kalp cerrahının saat 18.00'e kadar üyelikten istifa etmesi istendi. İstifa etmediği takdirde Öz'ün görevden alınacağı bildirildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Biden'dan mektubu aldığını belirten Öz, "Sağlık gibi önemli bir konunun politize edilmesi üzücü" dedi. "Bu prestijli ve önemli pozisyon bana Başkan Trump tarafından verildi. Çalışma arkadaşlarıma minnettarım ve başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. İstifa etmeye niyetim yok" diye açıklama yaptı.
"Biden sağlığı siyasete alet etmek istiyorsa beni görevden almak zorunda" diyen Öz, ABD baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci'nin istifasının istenmesi gerektiğini söyledi.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAK
61 yaşındaki Öz, Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya Senatörlüğü için yarışıyor.
Türk kökenleri sebebiyle de geçen haftalarda tartışma konusu olan Öz, seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını 16 Mart'ta duyurmuştu.
Öz, vatandaşlıktan çıkma açıklamasında şunları söylemişti:
"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."
Mehmet Öz'ün Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen hakkındaki "Gülen'e dokunamazlar. Darbeye karıştığına dair inandırıcı bir iddia yok. Gülen, Pensilvanya'da kalacak." ifadeleri tartışma yaratmıştı.
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