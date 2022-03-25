FETÖ savunucusu Mehmet Öz’e büyük şok! ABD Başkanı Joe Biden görevden aldı

Öz'e önceki gün gönderilen mektupta, kalp cerrahının saat 18.00'e kadar üyelikten istifa etmesi istendi. İstifa etmediği takdirde Öz'ün görevden alınacağı bildirildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Biden'dan mektubu aldığını belirten Öz, "Sağlık gibi önemli bir konunun politize edilmesi üzücü" dedi. "Bu prestijli ve önemli pozisyon bana Başkan Trump tarafından verildi. Çalışma arkadaşlarıma minnettarım ve başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. İstifa etmeye niyetim yok" diye açıklama yaptı.