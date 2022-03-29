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Adana'da FETÖ operasyonu! 15 zanlı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2022
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Adana’da FETÖ operasyonu! 15 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre: Adana'da aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmeninde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

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