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Son dakika: Ankara'da 49 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika: Ankara’da 49 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev üstlendikleri belirlenen 49 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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