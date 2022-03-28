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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu: İstanbul'un hali perişan durumuna bakın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu: İstanbul’un hali perişan durumuna bakın

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6'lı partinin, altının bomboş olduğu bir mutabakat metni sunduğunu belirtti. Akbaşoğlu ayrıca CHP'li İBB'yi eleştirerek, "CHP zihniyetinin elinde son 3 yıldır bulunan İstanbul'un hali perişan durumuna bakın." ifadelerini kullandı.

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