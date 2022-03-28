İzmir açıklarında 336 düzensiz göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında

ARALARINDA HAMİLE VE ÇOCUKLAR DA VAR

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan göçmenler ve organizatör şüphelileri, jandarma ekiplerine teslim edildi. Aralarında çok sayıda hamile ve çocuk da bulunan göçmenlere, jandarma tarafından yiyecek ve kıyafet desteğinde bulunuldu.