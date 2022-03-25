Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu
Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? İllerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için uygulanan zorunlu kış lastiği uygulamasında son günlere girildi. 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun hangi tarihte biteceğini merak eden araç sahipleri, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? İşte haberin detayları...
Kış lastiği zorunluluğu 2022 ne zaman bitiyor? Belirli dönemlerde gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesiliyor. Kış lastiği uygulamasının biteceği tarih belli oldu. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği kış lastiği uygulaması hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? İşte cevaplar...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.
Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunludur. Özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılması gerekiyor.
"LASTİKLERİN MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİR"
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.
Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.
Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.
Erkoç, vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.
Aydın Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
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- Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu
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