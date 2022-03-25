Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu 2022 son gün ne zaman? Tarih belli oldu

"LASTİK ALINIRKEN MUTLAKA TARİHİNE BAKILMALI"

Kış lastiği uygulamasının zorunluluğun ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu.