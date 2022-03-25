Başkan Erdoğan’dan NATO zirvesi sonrası uçakta önemli açıklamalar: Zirve verimli ve başarılı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin kritik rolü daha iyi anlaşıldı” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, “Zelenskiy ve Putin ile görüşmem olabilir” dedi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları canlı yayında anlattı.

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