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Asgari ücrete ve memura zam olacak mı? Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali | A Haber Video İzle

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Giriş: 25.03.2022 13:08
Güncelleme:25.03.2022 13:12
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği "Asgari ücret ek zam olur mu?" sorusunu da yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Gerekirse vatandaşımızdan esirgemeyiz” ifadelerini kullandı. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.
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