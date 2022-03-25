Başkan Erdoğan'dan NATO dönüşü Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Akılla ve mantıkla izah edilecek bir şey değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderleri Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda sırtlarını dönüyorlar" sözlerine cevap verdi. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için Mart ayında yaptığı 40 görüşmeyi hatırlatan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz sözleri için "Akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Brüksel kentindeki NATO Liderler Zirvesi'nden döndü. Yurda dönen başkan Erdoğan, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında "Geçmişte Türkiye sözü dinlenen bir ülkeydi ama şu anda Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar." diye cümle sarf etti. Bununla değerlendirmeniz nedir?" sorusuna cevap verdi.
"DEVLET BAŞKANLARI TÜRKİYE'YE GELİYOR"
Türkiye'nin dünya siyasetindeki yerinin her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na örneklerle tepki gösterdi.
Rusya-Ukrayna savaşından, Libya'daki darbe girişimine, Karabağ zaferinden NATO zirvelerine kadar Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Arka arkaya bütün devlet başkanları, hükümet başkanları ülkemize geliyorken, bunun yanında bizimle yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyorken nasıl herkes sırtını dönmüş oluyor? Sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmem ya da telefon temasım oldu." dedi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YOĞUN DİPLOMASİ
Kılıçdaroğlu'nun mesnetsiz sözlerine İsrail'den ABD'ye, Hollanda'dan Fransa'ya kadar birçok ülke lideriyle yaptığı görüşmeleri sayarak cevap veren Başkan Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile sürekli telefon görüşmeleri yapıyoruz. ABD Başkanı Biden ile de telefonla görüştük. Yine bu ay Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev'i, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i, Almanya Şansölyesi Scholz'u, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u, Hollanda Başbakanı Rutte'yi, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu ülkemizde misafir ettik. BM Genel Sekreteri Guterres, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel'in yanı sıra Fransa, Avusturya, Moldova, Sırbistan, Litvanya, Belarus, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan cumhurbaşkanları ile Hollanda, İngiltere, Kanada Başbakanlarıyla ayrıca telefon görüşmelerimiz de oldu. Antalya'da da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Arnavutluk Başbakanı Rama, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyeleri Caferoviç ve Dodik, Bulgaristan Başbakanı Petkov, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile görüştük. Bu NATO Zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya, Estonya, İspanya ve Birleşik Krallık Başbakanlarıyla ikili görüşmeler yaptım. Tüm bu görüşmeler bu ay içerisinde oldu. Her biri de ülkemizin barış için yürüttüğü diplomasi çabalarını takdir ettiklerini özellikle belirtiyor." şeklinde konuştu.
CHP'li Kılıçdaroğlu'nun mantık dışı bir açıklama yaptığı dile getiren Başkan Erdoğan, "Şimdi kalkıp da "Dünya Türkiye'ye sırtını dönüyor" demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil." ifadelerine yer verdi.
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