25 Mart 2022, Cuma
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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, asgari ücrete ek zam yapılacak mı sorusuna “Yıl ortasında değerlendirme yapılacak” yanıtını verdi.