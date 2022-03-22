’İleriler’ suç örgütüne dev operasyon! 211 aracın kilometresini düşürüp sattılar

TEFECİLER 200 KİŞİYİ BORÇLANDIRDI

İleriler suç örgütünün yüksek faizle tefecilik yaptığı ve 200 kişiyi borçlandırdıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin maddi Sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20 ile 40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para verdikler belirlendi. Tefeciler, 100 bin lira para isteyen vatandaşa 75 bin teslim ederken 100 bin lira geri ödeme aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken kişileri daha önce ödedikleri miktarları faizden saydın ve ailelerine zarar vermekle tehdit etti. Tefeciler, kişilerden boş senet alarak evlerine ve araçlarına ipotek koydurdu. Tefeciler, mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikâyetçi olmalarını engelledikleri tespit edildi.

13 PARAVAN ŞİRKET

İleriler suç örgütü, tefeciliğin yanında nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri de ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri tarafından örgüt üyeleri adına 13 adet paravan şirket kurdukları belirlendi. Örgüt,kurumsal siteler üzerinde yüksek kilometreli 200 bin ile 700 bin kilometre arası araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağlamadının ardından satın aldı.

Dolandırıcılar, paravan şirketler üzerinde araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdi. Böylece asıl aracı alan örgüt üyeleri, yöneticilerinin ve yakınlarının deşifre olmamasını, aracın hangi aşamada kilometresinin düşürüldüğünün tespit edilmesini zorlaştırdı.

OTO ELEKTRİK USTASI ARAÇLARIN KİLOMETRESİNİ DÜŞÜRDÜ

Örgüt ile birlikte hareket eden oto elektrik ustası, dijital aksamına müdahalede bulunarak kilometresini 70 bin ile 90 bin arasına indirdi. Örgüt üyeleri, aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemelerinde değişiklik ve tadilat yaptırdı. Satışa hazır olan araçların sahte hesaplarla araç alım satım sitesi üzerinden satışa sunuldu.

KENDİ EKSPERLERİNE YÖNLENDİRDİLER

Dolandırıcılar, aracın eksper ve sorgu aşamasında HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) sorgulaması yapmak isteyen vatandaşları oyalalarken detaylı ekspertiz yapmayan HGS sorgulamasını yapmayı hatırlatmayan eksperlere yönlendirdi. Araç mağdurlara satılmasının ardından paravan şirket ve kullandıkların GSM hattını kapattıkları ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE SİZE BAKARIZ

Örgüt yöneticileri, üyelere kilometresi düşürülmüş araç alan vatandaşların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, kendilerinin de aracı böyle aldığını kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini mağdur olduklarını söylemeleri talimatı verdi.