TEMA'ya "ağaç katliamına sessizlik" tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

CHP'li İBB'nin hasta ağaçları katletmesi tepki çekmeye devam ediyor. Büyük bir tepki de sessiz kalan TEMA'ya gösterildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.