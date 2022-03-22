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TEMA'ya "ağaç katliamına sessizlik" tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

CHP'li İBB'nin hasta ağaçları katletmesi tepki çekmeye devam ediyor. Büyük bir tepki de sessiz kalan TEMA'ya gösterildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:53
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TEMA’ya ağaç katliamına sessizlik tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

Prof. Dr. Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "TEMA Gezi Parkında kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen 200 yıllık tarihi çınar ağaçları için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?" diye sordu.

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TEMA’ya ağaç katliamına sessizlik tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

TEMA: "YÖNETİM KURULUMUZ BU KONUYU GÜNDEMİNE ALMADI"

Barış Savaş'ın haberine göre Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yetkilileri, 16 Mart tarihinde gazetemize yaptığı açıklamada; "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" demişti.

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TEMA’ya ağaç katliamına sessizlik tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 21 Mart tarihinde açıklamada bulundu. Açıklamada; "Dolmabahçe'de İBB tarafından gerçekleştirilen çınar ağacı kesimleri konusunda, medyada öne çıkan tartışmaların TEMA Vakfı hakkında da yorumlara yol açtığını üzülerek izliyoruz. Bilindiği üzere Vakfımız faaliyet alanındaki konular hakkında bilimsel araştırmalarını tamamlamadan görüşlerini kamuoyuyla paylaşmama prensibiyle çalışmaktadır. Bu konudaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve görülen lüzum üzerine basın açıklamasının yayınlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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TEMA’ya ağaç katliamına sessizlik tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı tespit edilmişti.

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TEMA’ya ağaç katliamına sessizlik tepkisi! Sizce de çelişki yok mu?

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.