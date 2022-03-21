Son dakika: Muğlalı ünlü işadamı Muhammed Talha Koçar FETÖ’nün infaz koruma memurlarının imamı çıktı

İNFAZ KORUMA MEMURLARINA ÖRGÜT TOPLANTISI

Muhammed Talha Koçar hakkında birden çok kişinin ifadesi de dava dosyasında yer aldı. Gökhan Ercan verdiği ifadede, " Beni Talha Koçar isimli kişinin evine çağırdılar. Bu evde dini sohbetlerimiz oldu. Sohbetlere ben gittiğimde infaz koruma memuru olan Emre Güler de vardı. Talha Koçar beni birkaç kez aradı. Bu şahısların hepsi aradıklarında çok fazla ısrarcı oluyorlardı. Ben gelemiyorum dedikçe defalarca arıyorlardı" diye konuştu.



"BENDEN KURBAN VE HİMMET İSTEDİ"

Bir diğer isim olan Emre Güler ise ifadesinde, " Serdar isimli arkadaşımla yaptığımız birkaç görüşmede kendisi Muğla'da mermercilik yapan Talha Koçar'ın da örgüte yakın olduğunu, dini konularda bizlere yardımcı olabileceğini, onunla da dini sohbet yapabileceğini söyleyip birkaç kez sohbet yapması için beni Talha'ya yönlendirmişti. Evi lüks bir evdi. Bu olay 17-25 Aralık sonrasındaki zaman diliminde gerçekleşmiştir. Fetullah Gülen'in vaazları dinleniyordu. Talha Koçar benden kurban ve himmet gibi adlarla para istedi" dedi.





KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN FETÖ İMAMI AFRİKA'DA ÇIKTI

Davanın geçtiğimiz aylardaki duruşmasında, mahkeme heyeti FETÖ'nün Muğla İl İmamı olan ve kırmızı bültenle aranan Salih Demirayak'ın 'tanık' sıfatıyla dinlenebilmesi için adresinin araştırılması amacıyla emniyete bildirimde bulundu. Davanın geçtiğimiz günlerde yapılan 10'uncu duruşmasında söz konusu taleple ilgili cevabi emniyetten yazı mahkemeye ulaştı. Yazıda, kırmızı bültenle aranan Salih Demirayak'ın 2015'ten itibaren Afrika kıtasında olduğu ancak Afrika'nın hangi ülkesinde olduğunun bilinmediği vurgulandı.