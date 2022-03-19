Son dakika: TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu’nun FETÖ propagandası yapan hesaplarla irtibat kurduğu belgelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Ramazan Aydoğdu'nun telefonundaki Twitter uygulamasında açık olan @disguclerresmi hesabından FETÖ'cü hesaplarla iletişime geçildiği ve bilgi paylaşımı yaptığı belgelendi.