Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 22 Mart’ta Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.