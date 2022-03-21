Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışı sonrasında uyarılar geliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 22 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
22 MART'TA TRABZON VE RİZE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Kar tatiline yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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