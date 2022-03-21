PKK’lı terörist Volkan Bora ile ilişkisi olan HDP’li Semra Güzel’in başvurusu karara bağlanacak

AYM'YE BAŞVURDU

Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Semra Güzel'in yaptığı başvuruyu gündemine aldı ve yarın Genel Kurul da görüşülüp karara bağlanacak.