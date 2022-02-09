Son dakika: HDP'li Semra Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat! Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı
TBMM Hazırlık Komisyonu, terörist sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Son dakika haberine göre TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.
Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı.
OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI
Raporda ayrıca Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı.
SÖZÜ VE YAZILI SAVUNMA İÇİN TEBLİGAT
Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi.
1 HAFTA SÜRE VERİLDİ
HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
- 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?
- Seccad Yeşil kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Yeşil tutuklandı mı?
- Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
- TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?