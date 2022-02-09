Son dakika: HDP’li Semra Güzel’e sözü ve yazılı savunma için tebligat! Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı

SÖZÜ VE YAZILI SAVUNMA İÇİN TEBLİGAT

Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi.