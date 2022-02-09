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Son dakika: HDP'li Semra Güzel'e sözü ve yazılı savunma için tebligat! Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: HDP’li Semra Güzel’e sözü ve yazılı savunma için tebligat! Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı

TBMM Hazırlık Komisyonu, terörist sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Son dakika haberine göre TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nca HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunması için tebligat gönderildi.

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

Raporda, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ve suçlamalar, Güzel'in sözlü savunması ve deliller yer aldı.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI
Raporda ayrıca Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyonun oy çokluğu ile karar aldığı yer aldı.

SÖZÜ VE YAZILI SAVUNMA İÇİN TEBLİGAT
Hazırlık Komisyonu üyesi HDP'li Mehmet Tiryaki de muhalefet şerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma Komisyon da rapor ve muhalefet şerhini inceledikten sonra bugün Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma yapması için tebligat gönderdi.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ
HDP'li Güzel'e 1 hafta süre veren Karma Komisyon, 17 Şubat Perşembe günü toplanacak ve nihai kararını verecek.



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