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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonuçlandı

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı! TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonuçlandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı. Alınan bu kararla birlikte Güzel'in yargılanmasının da önü açılmış oldu. İşte detaylar...

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşturulan hazırlık komisyonu, 2017'de öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.

H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.

Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra tarlada çalıştığı sırada iki örgüt mensubuyla yanına gelen terörist Bora'nın sözlüsüyle görüşeceğini belirterek telefonunu istediğini aktaran H.D, terörist Volkan Bora'nın ikinci görüşmeden 15 gün sonra ise kendi evine geldiğini ve telefonunu istediğini anlattı.

H.D, Bora'nın "Semra gelse beni Adıyaman'a götürür müsün?" diye sorduğunu, riskli olduğunu belirterek, bunu kabul etmediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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