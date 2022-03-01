HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı! TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonuçlandı

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında H.D, örgüte yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. HTS incelemesinde 2016'da cep telefonuyla HDP'li Semra Güzel ile çok sayıda irtibat kurduğu belirlenen H.D, kendisine ait telefonla terörist Volkan Bora'nın Güzel'le görüştüğünü söyledi.

H.D. ifadesinde, tarlada çalıştığı sırada Volkan Bora ile karşılaştığını, sözlüsünü arayacağını söylemesi üzerine Bora'ya kullandığı cep telefonunu verdiğini aktardı. H.D, bulunduğu yerden biraz uzaklaşarak telefonda görüşen terörist Bora'nın daha sonra "Sözlüm Semra ile görüştüm." diyerek cep telefonunu geri verdiğini ve teşekkür ettiğini bildirdi.