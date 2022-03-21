Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 22 milyon 561 bin 882, İngiltere'de 18 milyon 541 bin 447, Rusya'da 16 milyon 209 bin 942, İspanya'da 10 milyon 571 bin 203, Arjantin'de 8 milyon 812 bin 506, İran'da 6 milyon 822 bin 521'e yükseldi.