FETÖ’nün kirli ağı emniyet raporunda! İngiltere’de de soru çalmışlar
Son dakika haberine göre: Fetullahçı Terör Örgütü, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çaldı. Örgüt ayrıca, İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yılları arasında ele geçirdi. FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından biri olan "eğitim" başlığındaki rant dudak uçuklattı. Eli kanlı örgütün, açtığı üniversitelerden 1 milyar lira, özel okullardan 2,1 milyar lira ve dersanelerden yıllık 8 milyar lira kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, FETÖ ile daha etkin mücadele edebilmek ve onun yapısını, eylem biçimlerini anlamak için akademik düzeyde çalışan veya siyasi, idari ve hukukî mücadeleyi yürüten kişilerin katılımıyla düzenlenen çalıştay da dile getirilen görüş ve öneriler toplandığı "Yeni Nesil Terör: FETÖ'nün Analizi" adı altında rapor hazırladı.
FETÖ'nün gerek insan kaynağı gerekse finansal gücünü artırması açısından eğitim faaliyetleri önemli bir yer işgal etti. Bu sayede örgüt üyeleri istenilen şekilde yetiştirilmiş, öğrencilerin hedeflenen kurumlara yerleşmesi sağlanmış ve de dershane, okul, eğitim materyalleri sayesinde yılda milyarlarca liralık gelir sağlandığı raporda bir kez daha görüldü.
FETÖ uzunca bir süre devletin para dağıtan finans mekanizmaları olan TÜBİTAK, KOSGEB, Ulusal Ajans, KÖYDES gibi kurumları ele geçirdi. Halktan gönüllü ya da gönülsüz olarak alınan himmet paralarını toplayarak ve devlet kurumlarına adam devşirmek için sınav hırsızlığı yaparak devasa bir güç kazandıkları raporda yer aldı.
DERSHANELERDEN YILDA 8 MİLYAR KAZANÇ
KOSGEB'in 1 milyar TL ve TÜBİTAK'ın ise 2,6 milyar TL 2016 yılı bütçeleri ile FETÖ tarafından daha önceden açılmış ancak 15 Temmuz sonrasında kapatılan üniversitelerin öğrencilerinden elde ettiği 1 milyar TL ve özel okulların öğrencilerden aldıkları 2,1 milyar TL gelirler düşünüldüğünde yapının finansal anlamda eğitim sektöründen çok yüksek meblağda kazanç sağladığı ortaya çıktı. Örgüt; sadece dershane sektöründen yıllık 8 milyar TL pay elde ettiği hazırlanan raporda yer aldı.
FETÖ, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı. Örgüt tarafından, 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalındı. Elde edilen sorular son derece stratejik olarak kullanıldı.
ÇALINAN ÜNİVERSİTE SORULARI NASIL DAĞITILDI
ÖSS sınav sorularının tamamı yalnızca sınırlı sayıda sınav şampiyonu aday adayı ile paylaşılırken FETÖ dershanelerine sorular kısmen verilerek sınav sonuçlarının aşırı bozulması ve sorgulanmasının önüne geçildi. FETÖ, dershanelerinde veya özel okullarında öğrenim gören öğrencileri "laik" ve "laik olmayanlar" şeklinde ikili bir ayrıma tutarak sınav sorularını vermede iki farklı yöntem izledi. "Laik" kesime "bizim öğretmenleriniz, hocalarınız olarak sınavlar konusunda yıllardan beri gelen bir tecrübemiz var. ÖSYM sınavında da benzer sorular çıkar" denilerek öğrencilere çıkacağı belli olan sorular çok küçük rakamsal değişikliklerle sınavdan önce çözdürüldü. "Laik olmayanlar" içinde "abiniz, ablanız bu gece istihareye yattı ve sınavda çıkacak soruları gördü" denilerek sınav öncesinde çıkacak sorular çözdürdü.
Örgüt tarafından devlete eleman alınmak istendiğinde basın ve yayın organları aracılığıyla tıpkı atanamayan öğretmenler problemi gibi rasyonel görünümlü abartılmış talepler oluşturdukları görüldü. Şaibeli olan sınavlardan birisini oluşturan KPSS, iki senede bir kez yapılarak kopyadan dolayı olası sorgulamaların önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.
2000-2016 yılları arasında kamuda istihdam edilen devlet memuru sayısı yüzde 48 oranında arttı ve istihdam edilen personeldeki artış nüfus artışının yüzde 16 üzerinde olduğu kaydedildi. Personel sayısındaki artış bilhassa dört alanda yapılan sınavlar neticesinde atamaya bağlı olarak gerçekleştiği çalıştay da ele alındı. Eğitim, yükseköğretim, TSK ve Emniyet Teşkilatı sınavları FETÖ'nün özel olarak ilgilendiği sınavları oluşturmakla birlikte devlet memurları sayısındaki artışın yüzde 80'ini oluşturdu kaydedildi.
FETÖ, TSK VE EMNİYETE BÖYLE SIZDI
ÖSYM tarafından TSK için yapılan uzman erbaşlık ve askeri lise (ALS) sınav soruları 2000-2013 yılları arasında çalındığı belirlendi. ALS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen SBS tarzı bir lise giriş sınavıdır. Bu çerçevede adayların eğer varsa SBS sınav sonuçları ile ALS sonuçlarının karşılaştırılması kopya değerlendirmesine ışık tuttu. SBS de 4 testin her birinden 2-3 soru eksikle tümünü cevaplayan aday 500 puan üzerinden yaklaşık 470 puan aldı. 2000-2007 yılları arasında askeri liselere yerleşen tüm öğrenciler orta birinci sınıfı yurt dışında okutuldu. ÖSYM 2000 yılında ALS sınavını ilk defa yaptığına göre 1997 yılında orta birinci sınıfta olan çocuklar yurtdışında okumuş ve 3 sene sonra yapılacak sınavı kazanacakları daha o zamandan belli olduğu kaydedildi. Pek çok aday organize bir biçimde belli özel okullardan toplu olarak ALS sınavına sokuldu ve başarılı oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO, 2008-2014) sınav soruları da 2014 ve sonrası hariç olmak üzere çalındığı sınavlar üzerine yapılan teknik analizlerde ortaya çıktı. Yine, MEB öğretmen atamalarında da 2010 ve 2012 yıllarına ait sınavlar dava konusu oldu.
İNGİLİZ DEVLETİN SINAV SORULARINI DA ÇALDILAR
Yükseköğretimde akademisyen istihdamı ve lisansüstü çalışmalara başlayabilmek için ALES ve YDS sınavları kullanılmakta olup, 2005- 2013 yılları arasında 16 ALES sınav soruları ile bir o kadar da YDS/ÜDS/ KPDS sorularının da yapılan teknik analizlerde çalındığı anlaşıldı. ALES sınavlarından alınan puan kullanılarak üniversitelere yerleşmenin yanı sıra çok sayıda kişinin devletin diğer kurumlarına transferi de gerçekleşti. ALES sınavının birincisinin hiç açıklanmaması, sonuçların farklı üniversitelerde veya bölümlerde kullanılması, "tam puan alanların" da bireysel olarak değerlendirilmesi FETÖ'nün ALES sınavını bir adam devşirme yöntemi olarak kullandığını göstergesi olduğu kaydedildi. FETÖ yapılanması bunlarla da yetinmeyerek, İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yılları arasında ele geçirdi.
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