FETÖ’nün kirli ağı emniyet raporunda! İngiltere’de de soru çalmışlar

ÇALINAN ÜNİVERSİTE SORULARI NASIL DAĞITILDI

ÖSS sınav sorularının tamamı yalnızca sınırlı sayıda sınav şampiyonu aday adayı ile paylaşılırken FETÖ dershanelerine sorular kısmen verilerek sınav sonuçlarının aşırı bozulması ve sorgulanmasının önüne geçildi. FETÖ, dershanelerinde veya özel okullarında öğrenim gören öğrencileri "laik" ve "laik olmayanlar" şeklinde ikili bir ayrıma tutarak sınav sorularını vermede iki farklı yöntem izledi. "Laik" kesime "bizim öğretmenleriniz, hocalarınız olarak sınavlar konusunda yıllardan beri gelen bir tecrübemiz var. ÖSYM sınavında da benzer sorular çıkar" denilerek öğrencilere çıkacağı belli olan sorular çok küçük rakamsal değişikliklerle sınavdan önce çözdürüldü. "Laik olmayanlar" içinde "abiniz, ablanız bu gece istihareye yattı ve sınavda çıkacak soruları gördü" denilerek sınav öncesinde çıkacak sorular çözdürdü.

Örgüt tarafından devlete eleman alınmak istendiğinde basın ve yayın organları aracılığıyla tıpkı atanamayan öğretmenler problemi gibi rasyonel görünümlü abartılmış talepler oluşturdukları görüldü. Şaibeli olan sınavlardan birisini oluşturan KPSS, iki senede bir kez yapılarak kopyadan dolayı olası sorgulamaların önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi.

2000-2016 yılları arasında kamuda istihdam edilen devlet memuru sayısı yüzde 48 oranında arttı ve istihdam edilen personeldeki artış nüfus artışının yüzde 16 üzerinde olduğu kaydedildi. Personel sayısındaki artış bilhassa dört alanda yapılan sınavlar neticesinde atamaya bağlı olarak gerçekleştiği çalıştay da ele alındı. Eğitim, yükseköğretim, TSK ve Emniyet Teşkilatı sınavları FETÖ'nün özel olarak ilgilendiği sınavları oluşturmakla birlikte devlet memurları sayısındaki artışın yüzde 80'ini oluşturdu kaydedildi.