Polis memuru Hakkari'de onlarca kilogramlık patlayıcı ile yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi çıkışında polis memuru A.K.'nın kullandığı otomobil durduruldu. İstanbul'da görev yapan polis memurunun aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
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