Polis memuru Hakkari’de onlarca kilogramlık patlayıcı ile yakalandı

Konu ile ilgili gözaltına alınan A.K. İsiimli şüpheli gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova Tem Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüphelinin İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN