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'İzin' numarası ortaya çıktı! Ağaç katliamı yapan CHP'li İBB'ye tepkiler sürüyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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’İzin’ numarası ortaya çıktı! Ağaç katliamı yapan CHP’li İBB’ye tepkiler sürüyor!

CHP'li İBB, bir gece operasyonuyla İstanbul'un kent silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusunu yok etti. 112 tarihi çınarı kesmesiyle büyük tepki çeken İBB'nin 'gerekli izin'leri de almadığı ortaya çıktı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "İBB açıkça yalan söylemektedir. Çınar ağaçlarının kesimiyle ilgili müracaat bile etmediler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Çırağan Caddesi'nde 112 tarihi çınar ağacını kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "SİT kurulundan rapor aldık' diyerek ağaç katliamı yapılmıştır. Bu ağaçlarla ilgili karar verilirken konunun mesleki uzmanı orman mühendisinin görüş ve imzası olmadan karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi tüm izinleri aldığını iddia etmişti. Oysa çınar ağaçlarının kesimiyle alakalı müracaat dahi etmediği görülmüştür" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK
Çınar ağaçlarının kesilmesinde hem teknik hem idari hem de bilimsel açıdan eksikler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlatan Türyılmaz, bu kararın da son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye için doğal yayılış gösteren Doğu Çınarı'nın dikilmesinin daha uygun olacağını aktardı.

"YERLERİNE REKLAM PANOLARI ASILDI"
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz:

Kesimi yapılan ağaçların yerine İBB tarafından yerleştirilen pano ve bilgi amaçlı pankartlar asıldı. Bir gece operasyonuyla İstanbul'un kent silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusu yok edilmiştir.

Bu zihniyetin değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz. Sağlık Bakanlığı'nın yönetimi bu zihniyet olsa, hasta olan her vatandaşımızın fişini çekmenin onlar için çok da zor olmayacağını gösterdi.

Gezi olaylarında demeçler verenler 112 çınar ağacının kesilmesine sessiz kaldı.

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