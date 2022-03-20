’İzin’ numarası ortaya çıktı! Ağaç katliamı yapan CHP’li İBB’ye tepkiler sürüyor!

BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK

Çınar ağaçlarının kesilmesinde hem teknik hem idari hem de bilimsel açıdan eksikler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Kesim kararı hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kanser teşhisinin konulması halinde ortamın sterilize edilmesi gerekir. Budama dahi yapılmaz, burada ise hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesim yapılmıştır" dedi.