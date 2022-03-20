Ömür törpüsü kuyruğa son! 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçen vatandaşlar: Rüya gibi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler ve internet siteleri haberlerinde köprünün dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olmasına vurgu yaparak Japonya'nın Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan Akashi Kaikyo Köprüsü'nü bu özelliğiyle geçtiğini yazdı. CNN'in haberinde "Erdoğan, 20 yıllık iktidarı boyunca öncelik verdiği böylesi eserlere bir yenisini daha ekledi.