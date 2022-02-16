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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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