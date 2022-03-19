19 Mart 2022, Cumartesi
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Sosyal medyadan yasadışı organ satışı operasyonu: Yabancı uyruklular gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Sosyal medyadan yasadışı organ satışı operasyonu: Yabancı uyruklular gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle İstanbul'da bir araya gelerek böbrek nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklular yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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