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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki teröristlere ağır darbe: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki teröristlere ağır darbe: 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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