TÜGVA verilerinde değişiklik bilirkişi raporunda! İşte TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu için istenen ceza

Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verileri tahrif ederek yaymak için kendisinin de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesaplar açtığı da tespit edildi. TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.