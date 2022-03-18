Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programı belli oldu
Çanakkale Köprüsü saat kaçta açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı heyecanla beklenirken, konu hakkında internet üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki, Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programı...
Çanakkale Köprüsü saat kaçta açılacak? Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programı belli oldu. Peki, Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programı...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?
18 Mart 2017'de temeli atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" 18 Mart 2022 tarihinde açılacak. Açılış töreni, 11.30 - 16.00 saatleri arasında olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.
SEYİT ONBAŞI'NIN TOP MERMİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİRİLECEK
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.
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