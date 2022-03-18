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İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüte haraç topluyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüte haraç topluyorlar

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte haraç toplayan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kentin 10 ayrı ilçesinde 15 farklı adreste yakalanan örgüt üyelerinin, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması İdeolojik Alan Merkezi içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi.

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