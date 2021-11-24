TÜGVA kumpasının kritik ismi tutuklandı! Terör örgütleriyle bağı ortaya çıkmıştı

Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı. Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı. Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs gözaltına alındı.