TÜGVA karşı kumpasta FETÖ izi! İşte oynanan oyunun perde arkası

O HESAP AYDOĞDU'YA AİT ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; @tug*eri adlı Twitter hesabının da Aydoğdu tarafından kullanıldığı bildirildi. Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di**im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu öğrenildi. Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı bildirildi. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.