TÜGVA karşı kumpasta FETÖ izi! İşte oynanan oyunun perde arkası
Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) başlatılan iftira ve kumpas operasyonunda tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun FETÖ bağlantısı deşifre oldu. Elde ettiği üyelik bilgileriyle sahte belgeler oluşturan Ramazan Aydoğdu'nun sosyal medya üzerinden FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen hesaplarla irtibat kurduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan @DahiOglan ve @kacsaatolduson isimli hesaplara TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi.
TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belgelendi. Ramazan Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di****im adlı hesap üzerinden FETÖ propagandası yapan Dahi Bilal (DahiOglan) ve @kacsaatolduson adlı hesapla irtibat kurduğu tespit edildi.
O HESAP AYDOĞDU'YA AİT ÇIKTI
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; @tug*eri adlı Twitter hesabının da Aydoğdu tarafından kullanıldığı bildirildi. Aydoğdu'nun kendi telefonunda kullandığı @di**im adlı hesap üzerinden @DahiOglan adlı hesap ile kumpasın ilk zamanlarından tutuklanıncaya kadar iletişimde olduğu öğrenildi. Aydoğdu'nun söz konusu hesap üzerinden FETÖ'yü savunan @DahiOglan adlı sözde belgeler ve fotoğraf yolladığı bildirildi. @DahiOglan isimli hesabın terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasında kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin hedef alındığı en aktif Twitter hesaplarından biri olduğu biliniyor.
MAHREM İMAMLAR OPERASYONUNDA TUTUKLANAN HESAPLA YAKIN İLİŞKİDE
Ramazan Aydoğdu'nun @di****im rumuzlu hesap üzerinden FETÖ'nün en aktif twitter hesaplarından biri olan @kacsaatolduson adlı hesapla da iletişimde olduğu, söz konusu hesaba sürekli sözde belgeler ilettiği tespit edildi. Ramazan Aydoğdu'nun, @kacsaatolduson adlı hesaba Türkiye Gençlik Vakfı yöneticileri ve gönüllüleri hakkında kişisel bilgiler verdiği ve bu kişileri hedef yaptırdığı öğrenildi. @kacsaatolduson adlı hesabı kullanan 3 yöneticisinden biri olan Hüseyin Y., geçtiğimiz yıl FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmıştı.
AYDOĞDU'NUN DİJİTAL MATERYALLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Ramazan Aydoğdu'nun 3 adet cep telefonu, 2 adet harddisk, 37 adet flash bellek, 3 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD'nin incelenmesine devam ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü, savcının talimatıyla harekete geçtiği ve 23 Kasım 2021 tarihinde söz konusu cep telefonunu internet bağlantısı olmadan ve sim kart takılmadan incelemeye başladığı öğrenildi. Ramazan Aydoğdu'nun, Başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hâkimlik, şüphelinin bu suçlardan tutuklanmasına hükmetmişti.
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