TÜGVA'ya karşı kumpasta FETÖ şüphesi! Vakfa sızan bir kişi gözaltında
TÜGVA'ya karşı kurulan kumpasla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir kişinin Pazar günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda gözaltına alınan kişi bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı’nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs çıktı. Aydoğdu'nun FETÖ'cülerle yakın temas kurduğu bildirildi.
Türkiye Gençlik Vakfı önce İstanbul Adalar Gençlik Merkezi'nin hukuksuz şekilde CHP ve İBB tarafından işgaliyle daha sonra da montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündemde.
Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.
Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kapmanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı.
YENİ GELİŞME
Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve bir kişinin Pazar günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda gözaltına alınan kişi bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs çıktı. Edinilen bilgilere göre Ramazan Aydoğdu adlı şahısın Türkiye Gençlik Vakfı'na örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı vakıf çalışmalarına aktif şekilde katıldığı güvenilir görünmek için büyük çaba sarfettiği ve sonuçta vakıfta yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği öğrenildi.
BYLOCKÇU FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE!
Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi. Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.
SAHTE BELGELERLE YETİNMEMİŞ!
Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı'na kumpas kurmak için vakıf yöneticilerinin bilgileri dahilinde olmayan sahte belgeler üretmekle kalmadığı vakıftan ayrıldıktan sonra 2020 ve 2021 yıllarında 2017 yılı ve öncesi döneme ait çalarak elde ettiği üye bilgilerini kullanarak sahte belgeler oluşturduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli iddialardan biri. Sahte Belge Kumpası'nın başlama zamanlamasının Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Gençlik Merkezi'nin CHP tarafından Adalar'da basılması ve gençlerin linç girişiminden sonra CHP'nin zor duruma düşmesiyle ilişkili olduğu da araştırmalarda elde edilmiş bilgilerden.
İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırmadan elde edilen Ramazan Aydoğdu ile ilgili diğer iddialar şunlar:
- Kumpas ile ilgili olarak 20 güne yakın süredir teknik takip ve incelemeler yapılıyormuş. - Türkiye Gençlik Vakfı'yla alakalı sahte belgeler ve çalınmış üye bilgilerinden oluşan 2 TB'lik bir harddisk ve 30'dan fazla şifreli usb disk oluşturmuş. - Bu verilerden seçtiği 15 GB'lik kısmı PKK ile ilişkili Metin Cihan ve MİT mensuplarını ifşa eden Murat Ağırel adlı kişilere 4 farklı sahte mail adresleriyle peyder pey yollamış. - Sezgin Tanrıkulu gibi CHP'li üst düzey bazı yöneticilerle iletişim kurup yönlendirilmiş. -
Kendisini sağlama almak için kendi twitter hesabından Metin Cihan'a Türkiye Gençlik Vakfı'na haksızlık yapıldığına dair mesajlar atarken sahte mail adreslerinden ve twitter adreslerinden kumpas belgelerini sızdırmaya devam etmiş.
- Kumpasın bireysel bir suçtan öte örgütlü bir yapı çerçevesinde FETÖ ve PKK iltisaklı kişiler tarafından yapıldığı düşünülmekteymiş.
- Ramazan Aydoğdu'nun önce Milli Görüş Vakfı içine sızdırıldığı daha sonra da Türkiye Gençlik Vakfı içine sızdırıldığına dair bilgilere ulaşılmış.
- Ramazan Aydoğdu'nun sadece Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili değil Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok dernek vakıfla alakalı dosyalar oluşturduğu da ortaya çıkmış.
- Sahte Belge Kumpası'nda istihbari bir çok yöntem kullanan, harddiskleri dahi şifreleyen Ramazan Aydoğdu kendisini sahte mailleşme trafiği ile ele vermiş. Hali hazırda bir devlet kurumunda müdür olarak çalışan ve gözaltında bulunan Ramazan Aydoğdu hakkında emniyet ve savcılık soruşturması devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Destan dizisi Tutkun kimdir, gerçek adı ne? Elif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Destan dizisi Mei Jin kimdir, gerçek adı ne? Destan dizisi Esra Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte Instagram hesabı...
- Destan dizisi Batuga kimdir, gerçekte var mı? Destan dizisi Edip Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Asgari ücrette 5 alternatif çalışma! Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay!
- Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoke etti
- Destan oyuncuları kimdir? ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? İlk bölüm 23 Kasım’da ekranlarda!
- Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank çöktü mü? Bankalar çöktü mü? Bankalara neden girilemiyor?
- CANLI dolar euro takip! Dolar euro son dakika grafiği! Dolar alev alev yanıyor! Dolar/TL kuru ne kadar oldu?
- FED faiz toplantısı ne zaman? (2021 Aralık) FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?