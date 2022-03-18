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Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda! 540 milyar metreküp sonrası...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda! 540 milyar metreküp sonrası...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılan açıklamada Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğu bildirildi. Fatih, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti.

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