TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu için 12 yıla kadar hapis istemi! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek ekleme ve çıkarmalar yapılıp tamamen değiştirilerek sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Ramazan Aydoğdu hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.



CİHAN YÜCEL DE SANIK

İddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor.