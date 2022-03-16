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CHP Sultanbeyli ilçe yönetiminde ortalık karıştı! Adeta "haraç" düzeni işliyor

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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CHP Sultanbeyli ilçe yönetiminde ortalık karıştı! Adeta haraç düzeni işliyor

CHP Sultanbeyli eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, ilçe yönetimini suçlayarak, İBB Şehir Hatları yönetim kurulu üyeliği görevinden alınmak istendiğini açıkladı. Konuk, “Sultanbeyli CHP ilçe başkanına; aylık aldığım parayı, kendisine vermediğim gerekçesi ile İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu Üyeliğime son veriliyor. Liyakatin anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor” ifadelerini kullandı.

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