16 Mart 2022, Çarşamba
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Kadına şiddete yönelik düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Kadına şiddete yönelik düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika haberine göre: Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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